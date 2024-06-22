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В стране и мире

Обнаружен способ восстановить нервные клетки

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Нейробиологи Университета штата Огайо обнаружили новый тип лейкоцитов человека, способных восстанавливать нервные волокна. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature Immunology, могут помочь разработать новые методы лечения паралича.

В нормальных условиях поврежденные нервные клетки не восстанавливаются, что приводит к необратимым неврологическим нарушениям. Однако ученые смогли стимулировать клетки костного мозга специфическими молекулами, превращая их в прорегенеративные клетки, способствующие выживанию и восстановлению поврежденных нервных клеток.

Команда извлекала клетки костного мозга из восьми разных доноров-людей. Все образцы успешно способствовали регенерации нервных клеток, утроив их выживаемость при стрессе, что свидетельствует о возможности замедления или предотвращения прогрессирования дегенеративных заболеваний, а также для лечения последствий травм.

Исследователи также отметили, что собственные клетки пациентов могут использоваться для создания безопасных и эффективных методов лечения. После лабораторных экспериментов для поиска наиболее эффективных методов выращивания клеток и их доставки ученые планируют приступить к клиническим испытаниям.

Повреждения нервов в результате травм спинного мозга, зрительного нерва или головного мозга, а также дегенеративных неврологических заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, до сих пор считаются необратимыми.

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Источник — lenta.ru
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