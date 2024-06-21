Раскрыты самые вредные летние сладости

21.06.2024 | 13:29

Летом люди особо активно употребляют охлаждающие десерты — от сладкой газировки до мороженого, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт раскрыл, какие сладости, популярные летом, считаются самыми неполезными.

Наиболее вредной летней сладостью диетолог назвал лимонады. «Содержание сахара в одной баночке (330 миллилитров) перекрывает суточную норму потребления сахара взрослого человека. Газированные напитки не добавят здоровья вашему ЖКТ. Фактически для сладкой газировки не существует полезной нормы потребления. Этот продукт точно не несет пользы ни в каком виде», — предупредил Кабанов

Говоря о мороженом, диетолог отметил, что, кроме сахара, в нем присутствуют молочные продукты, которые сами по себе не вредны.

И все же мороженое слишком сладкий продукт, который тоже перекрывает все мыслимые нормы по сахару. Кроме того, мороженое содержит слишком много насыщенных жиров из молочной продукции, отметил Алексей Кабанов.

Достойной альтернативой классическому мороженому Кабанов назвал мороженое с растительными жирами и сахарозаменителями. Любителям газировки диетолог посоветовал обратить внимание на лимонады с натуральным соком, в которых содержание сахара снижено.

Ранее Кабанов рассказал о продуктах, снижающих либидо. По его словам, на влечение отрицательно действуют красное мясо и сахар.