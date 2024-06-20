Сетевое издание|18+|Четверг|20 июн 2024|13:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Оголодавшие коты спалили квартиру уехавшей в отпуск москвички

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Москве сгорела квартира уехавшей в отпуск горожанки. Причиной пожара стали коты, сообщает «Регнум» в Telegram.

Перед отъездом москвичка оставила котам корм с расчетом до своего возвращения. Однако животные съели все за несколько дней, после чего стали искать запасы самостоятельно.

Один из котов случайно включил индукционную плиту, что и вызвало пожар. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, животных удалось спасти.

На опубликованной фотографии видно, что по меньшей мере одно помещение серьезно пострадало от огня.

Ранее в Амурской области восьмилетний ребенок спалил двухкомнатную квартиру. К этому привела игра школьника с зажигалкой.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте