Осел сбежал от хозяев и стал вожаком стада оленей

19.06.2024 | 17:17

Терри Дрюри из Калифорнии потерял своего осла Дизеля еще пять лет назад: в 2019 году питомец сбежал время похода, испугавшись пумы. Его заметили на кадре с фотоловушки через несколько месяцев после побега, но дальнейшие попытки найти животное ни к чему не привели. Через время фермер завел других ослов, но продолжал думать о Дизеле.

В 2024 году Дизеля случайно нашел охотник Макс Финнел. Он наблюдал за стадом оленей-вапити, когда увидел среди них осла. При этом Финнел заподозрил, что осел был не просто частью стада, но его вожаком. «Казалось, что осел может быть их лидером, потому что, когда двигался Дизель, олени рядом с ним тоже двигались», — рассказал Финнел.

Он также упомянул, что местный лесник нашел в этом районе останки пумы, которую, вероятнее всего, ударили копытом. «Они заподозрили, что, возможно, Дизель расправился с пумой», — отметил Финнел.

После того как Финнел рассказал об этом случае в соцсетях, про него узнал Дрюри. Он был счастлив, что Дизель оказался жив и нашел друзей. По его словам, он был бы счастлив, если бы осел вернулся на ферму, но Дизель «заслужил свою свободу».

Ранее сообщалось, что в Австралии барана, который сбежал с фермы и пять лет прожил с кенгуру, спасла сотрудница водоканала. После поимки с животного состригли 12 килограммов шерсти.