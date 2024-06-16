Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Выявлена новая угроза для здоровья детского мозга

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Изменения климата сказываются на здоровье детского головного мозга. Какую угрозу для эмбрионального развития несет потепление, выяснили французские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Наблюдения показали, что понижение температуры воздуха влияет на формирующийся мозг эмбриона. В младенческом и ясельном возрасте он отрицательно реагирует на экстремальную жару. В результате этого при развитии головного мозга у ребенка замедляется миелинизация и созревание белого вещества. Эти последствия климата грозят долгосрочными проблемами с психикой и когнитивными способностями.

Детский организм сильнее взрослого подвержен скачкам температуры из-за незрелых механизмов терморегуляции. Как показало исследование, мозг особо восприимчив к изменениям температурного фона в период с третьего месяца беременности до 2,6 года.

Предыдущие исследования уже выявили корреляцию между экстремальной погодой и появлением у детей тревожности, депрессии и агрессивного поведения.

Ранее стало известно о влиянии климатического кризиса на здоровье мозга в течение жизни. На фоне потепления усугубляются симптомы мигрени, болезни Альцгеймера, менингита, рассеянного склероза, деменции и эпилепсии. Экстремальные температуры также ухудшают самочувствие страдающих от шизофрении, депрессии, тревожности и провоцируют инсульт.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте