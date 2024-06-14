Россияне высказались о патриотичных именах детей

14.06.2024 | 18:31

Большинство россиян придерживаются мнения о том, что детям следует давать классические имена, однако 12 процентов участников опроса, проведенного KP.RU, одобрили идею называть новорожденных в честь городов и стран.

В Саянске молодые родители решили назвать дочь Россией, но далеко не все родственники одобрили подобное проявление патриотизма. В то же время 12 процентов респондентов поддержали распространение необычных имен. Они напомнили, что в России родители обладают правом назвать ребенка так, как им захочется.

При этом 83 процента опрошенных выступили за то, чтобы давать новорожденным классические имена. По их мнению, в будущем ребенок, получивший нестандартное имя, может пострадать из-за неприятия общественности — зачастую дети насмехаются над сверстниками, которые как-либо отличаются от них.

«Я не думаю, что девочка будет благодарна своим родителям за имя Россия. Я думаю, все же нужно называть традиционными именами. А чувство патриотизма нужно прививать ребенку с детства», — высказала свою точку зрения одна из участниц опроса.

Оставшиеся пять процентов респондентов заявили, что в каждой семье используют индивидуальный подход. Они выступили за то, чтобы имена детей были благозвучны и никого не оскорбляли.

Ранее сообщалось о том, что на портале госуслуг Подмосковья открыли проверку очередей для семей, которые готовятся отправить детей в первый класс. Для проверки своих заявлений родителям достаточно ввести фамилию и имя ребенка.