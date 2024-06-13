Россиянам предложили сдать рыболовные сети на нужды СВО

13.06.2024 | 16:03

Глава Коми Владимир Уйба предложил жителям республики сдать рыболовные сети на нужды специальной военной операции (СВО). Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что снасти необходимы российским бойцам на передовой. «Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: 5 на 5 сантиметров, состав - капрон. Желательно темного цвета», - написал Уйба.

По мнению главы республики, таким образом люди смогут «внести посильную лепту в грядущую победу».

До этого Уйба предлагал жителям Коми сдавать личное оружие для российских бойцов. Тогда он подчеркивал, что процесс приема «огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов» будет осуществляться на основании договора о добровольном пожертвовании.

Еще раньше представители Росгвардии попросили жителей Бурятии передать имеющееся у них охотничье оружие и патроны к нему для стрельбы по дронам в зоне спецоперации.