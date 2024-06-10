Боец ВСУ сдался в плен российским войскам. Для побега из своего подразделения он придумал необычный способ

10.06.2024 | 12:03

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыл через Днепр и сдался в плен российским войскам. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

Солдат придумал необычный способ для своего побега. В течение нескольких месяцев он мастерил плот из бутылок. Узнав, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, мужчина окончательно решился сдаться и вышел на связь с российской стороной через чат-бот.

Украинский военный угнал танк для своей безопасности

В мае 39-летний боец ВСУ Максим Лихачев угнал танк Т-64, чтобы на нем доехать до российских позиций и сдаться в плен. Он объяснил, что его подразделение бросили на позицию как пушечное мясо, после чего он решился выйти на связь с российской стороной и передал свои координаты. После этого ВС РФ открыли огонь по соседним позициям ВСУ, и украинские военные в панике отступили.

Уличив момент, военный запрыгнул в бронемашину. Это было воспринято его сослуживцами как намерение прикрыть отступающих и не вызвало подозрения. Обладая только опытом вождения трактора в деревне, Лихачев сумел завести танк и доехать до указанной точки, где поднял дуло танка вверх и сдался вместе с трофеем. Он объяснил, что угнать танк было самым безопасным способом преодолеть простреливаемую зону.

«Никто в спину не стрельнет», — рассказал Максим Лихачев.

Бойцов ВСУ призывают вызывать «Волгу»

Существует специальная радиоволна «Волга» на гуманитарной частоте 149.200 МГц, с помощью которой украинские военные могут сдаться в плен, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что это сопряжено с серьезными рисками.

«Сдаются в плен часто. Особенно это заметно на направлениях, где Российская армия добивается успехов. Это нормальное явление: чем активнее мы продвигаемся вперед, тем больше людей сдаются в плен», — отметил военный эксперт Андрей Кошкин.

Кошкин также подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон. «Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», — заключил полковник.

О нежелании украинцев воевать говорит и тот факт, что военный 9-й бригады российских войск с позывным Сорока попал в плен, но убедил бойцов ВСУ сдаться. Россиянин уточнил, что украинские военные были обычными мобилизованными. Российский штурмовик понял в ходе разговора, что солдаты ВСУ не хотят принимать участие в боевых действиях, но боятся расстрела. Он же пообещал им жизнь и позднее сдержал свое слово.

8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. По его словам, военные сами просят не передавать их на Украину, считая, что в России они в безопасности.