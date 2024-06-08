Российский школьник написал на ЕГЭ сочинение о влиянии пива на скуфов

08.06.2024 | 12:54

В России выпускник в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдал сочинение, в котором порассуждал о влиянии пива на скуфов. Бланк с написанным школьником сочинением публикует Telegram-канал «Передали коллегам».

Неизвестный школьник начал сочинение с того, что дал определение используемого в сленге слова «скуф» — по словам ученика, скуфами прозваны неопрятные мужчины 40-50 лет, придерживающиеся консервативных взглядов и проводящие время за компьютерными играми.

Во второй части сочинения юноша описал свойства пива — он порассуждал о том, что пиво является «напитком богов», однако вызывает привыкание и приводит к ожирению. По словам ученика, скуфы, не имеющие «устойчивости» к пиву, толстеют, что якобы привлекает девушек с яркой внешностью и «альтернативными» вкусами в культуре, макияже и одежде.

Сочинение школьник закончил рассуждением о том, что скуфом становится каждый человек — это утверждение он назвал «правдой жизни».

Достоверного подтверждения тому, что опубликованный в Telegram бланк с сочинением является подлинным, нет.

Ранее популярный российский блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов.