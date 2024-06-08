Сетевое издание|18+|Суббота|8 июн 2024|12:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пропавших в российском регионе детей нашли

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Двое детей, пропавших в лесу в Свердловской области, найдены живыми. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что их жизни и здоровью ничто не угрожает. Детей эвакуировали из леса для последующей передачи врачам.

Всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.

Поисковики обследовали два участка леса и дорог, прилегающих к нему, Протяженность лесополосы на этом участке составляет свыше 13 километров. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тульской области нашли пропавшую семью с двумя детьми, которая больше полугода находилась в федеральном розыске. Как выяснилось, девочки в возрасте 12 и 10 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте