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В стране и мире

В России допустили возобновление прямого авиасообщения с тремя странами

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Россия в ближайшей перспективе может возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей.

Об этом сообщил в интервью с ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также прорабатывается перспектива скорого возобновления полетов в Индонезию и Саудовскую Аравию. Кроме того, российские авиакомпании планируют начать рейсы в Иорданию и Кувейт.

Премьер отметил, что в настоящее время в России действует прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

2 мая 2023 года Россия возобновила авиасообщение с Марокко, пишет РИА Новости, а в июле — с Кубой. В сентябре того же года Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение спустя почти 30 лет.

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Источник — lenta.ru
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