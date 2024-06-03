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В стране и мире

РПЦ предложило запретить товарные знаки с религиозной символикой

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Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, согласно которому запрещается регистрировать товарные знаки с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, использование таких обозначений с религиозной символикой может оскорбить чувства верующих. Регистрация подобного товарного знака будет противоречить принципам морали, указала игуменья Ксения. В частности, церковь не устраивают вина «Душа Монаха», «Исповедь Грешницы», сигареты Saint George, а также товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн».

«Новый закон установит запрет на предоставление исключительного (монопольного) права физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», - объяснила игуменья Ксения, подчеркнув, что предложенные правила не будут распространяться на товарные знаки, которые были зарегистрированы до вступления в силу нового закона.

Документ, как уточнил заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков, внесут в Госдуму до конца весенней сессии. С подобной просьбой несколько месяцев назад к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее РПЦ предложила Минобороны России уравнять в правах с бойцами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) прибывающих туда представителей духовенства. Помимо этого, для духовенства могут ввести принцип двойного подчинения - священноначалию и военному руководству.

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Источник — lenta.ru
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