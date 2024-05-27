Жители российского города начали облизывать яйца в магазинах ради одной цели

27.05.2024 | 13:30

Жители Екатеринбурга начали облизывать яйца в магазинах ради одной цели. Таким образом россияне надеются подхватить сальмонеллу и получить денежные выплаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Расстрига».

Причиной подобного поведения уральцев стало массовое отравление покупателей сети «Жизньмарт». Роспотребнадзор рассказал о 18 пострадавших, все они перед этим ели готовую еду из этого магазина. Руководство сети объявило о проверке, а также пообещало выплатить по миллиону рублей каждому пострадавшему.

Это послужило сигналом к действию для других жителей Екатеринбурга. Они начали чаще делать покупки в «Жизньмарте», чтобы отравиться и стать богаче.

Ситуация дошла до того, что горожане приходят в магазин и облизывают куриные яйца в надежде заболеть сальмонеллезом.

В свою очередь владельцы сети заявили, что не намерены выплачивать компенсацию тем, кто заболеет специально. «Хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», - поделился основатель магазина.

Ранее сообщалось, что в Астрахани пять человек не выжили после отравления неизвестным веществом.