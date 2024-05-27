Власти допустили ввоз из-за рубежа одного вида фруктов на фоне заморозков

27.05.2024 | 16:48

Власти допустили организацию поставок яблок из-за рубежа на фоне ожидаемых сложностей с урожаем из-за влияния последствий заморозков, рассказала Telegram-каналу Shot глава Минсельхоза России Оксана Лут.

«По яблокам мы пострадали действительно», - отметила министр, посетовав, что заморозки наступили в очень неудачный момент.

Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность «приоткрыть поставки из других стран, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами» на этот вид фруктов.

Ранее стало известно, что из-за произошедших на территории ряда российских регионов майских заморозков посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, что соответствует примерно 1 проценту от их общей площади.

В связи с этим вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев выбывших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.