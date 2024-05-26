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Россиянам перечислили причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ

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Россиянам могут отказать в компенсации расходов на ЖКХ в случае наличия противоречий между представленными документами и сведениями, полученным при межведомственном взаимодействии, а также по ряду других причин.

Об этом предупредила в разговоре с РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

В компенсации также откажут при несоответствии заявителя категории лиц, имеющих право на возмещение расходов, наличии подтвержденной судебной задолженности по оплате ЖКУ, а также, если заявитель уже является получателем компенсации по иному основанию.

Необходимые документы можно подать в отделениях социальной защиты населения, через единый портал Госуслуг или через МФЦ, перечислила эксперт.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Никаноров заявил, что незаконно подключивший электричество в своем доме или квартире человек может получить штраф за это. Он объяснил, что подключать новый дом или квартиру к электроснабжению необходимо строго в соответствии с законом.

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Источник — lenta.ru
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