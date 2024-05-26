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В стране и мире

Квартира в российском городе сгорела из-за «бомбы на колесах»

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В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) квартира сгорела из-за «бомбы на колесах». Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба МЧС по региону.

По информации источника, в квартире воспламенился электросамокат, который стоял на зарядке. Хозяин жилья пытался потушить транспортное средство до прибытия пожарных.

Возгорание на площади восемь квадратных метров тушили семеро спасателей и две единицы техники. В результате пожара пострадали стены, потолок, пол, а также мебель и личные вещи жильцов.

В пресс-службе ведомства россиян призвали не оставлять стоящий на зарядке электротранспорт без присмотра, не использовать поврежденный аккумулятор и отключать устройство от сети при полном заряде. Кроме того, гражданам посоветовали установить в доме пожарный извещатель, подающий звуковой сигнал о задымлении.

В апреле стало известно, что в Красноярске квартира в одном из многоэтажных домов сгорела из-за неисправного шнура холодильника.

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Источник — lenta.ru
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