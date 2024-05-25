В России попробуют маркировать шприцы и презервативы

25.05.2024 | 10:07

Эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, включая пробирки, шприцы и презервативы, начнется в России с 1 сентября 2024 года.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Эксперимент продлится до 31 августа 2025 года. Он охватит терапевтические дыхательные аппараты, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей.

Участие в проекте станет добровольным. При этом коды маркировки производители медицинских изделий получат на безвозмездной основе.

Ранее Минпромторг предложил начать проводить маркировку сухариков и хлебцев. В ведомстве уточнили, что намерены реализовать проект за срок с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025.