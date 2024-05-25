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В стране и мире

Стала известна средняя зарплата филологов в России

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Средняя зарплата филологов в России составила 75 тысяч рублей в начале 2024 года. Исследование провел рекрутинговый сервис hh.ru ко Дню филолога 25 мая, его результаты публикует «Газета.Ru».

Выяснилось, что специалистам-филологам проще всего найти работу в Москве. В 2024 году в столице было зафиксировано 11,2 процента вакансий для филологов от общего числа по стране. Спрос на гуманитариев также велик в Санкт-Петербурге (3,7 процента), Московской области (1,9 процента), Краснодарском крае, республике Татарстан, Свердловской области (по полтора процента) и Нижегородской области (1,1 процента). В остальных регионах страны за год появилось меньше 300 вакансий. При этом за год спрос на специалистов с филологическим образованием вырос на пять процентов.

В 57 процентах случаев филологи находят работу в сфере образования. Они также часто востребованы на позициях копирайтеров, редакторов, корректоров, PR-менеджеров, интернет-маркетологов. Филологи больше всего нужны в школах и университетах (31,6 процента), в СМИ, в рекламных и event-агентствах (11 процентов).

На hh.ru есть около 60 вакансий для филологов с релокацией. Среди них: экскурсовод на Сахалин с зарплатой до 150 тысяч рублей, арт-директор на круизный теплоход с зарплатой до 55 тысяч рублей, гувернантка или гувернер с зарплатой до 255 тысяч рублей.

При этом самые высокие зарплаты предлагают переводчикам (до 300 тысяч рублей), пресс-секретарям (до 250 тысяч рублей), менеджерам по рекламе и PR (до 200 тысяч рублей), руководителям PR-служб (180 тысяч рублей), SMM-специалистам (120 тысяч рублей) и шеф-редакторам (120 тысяч рублей).

Исследование было проведено в мае.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число вакансий в IT-отрасли. За год количество таких предложений о работе выросло на 19 процентов.

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Источник — lenta.ru
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