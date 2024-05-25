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В стране и мире

Россиянина осудили за угрозу взрыва домов и требование 10 миллиардов долларов

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Советский районный суд Воронежа огласил приговор в отношении местного жителя по фамилии Зацепин, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать жилые дома, если не получит десять миллиардов долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, 19 ноября 2023 года Зацепин в состоянии алкогольного опьянения позвонил по номеру «112» со своего телефона, сообщил о якобы заложенных им взрывных устройствах в жилых домах по улице Писателя Маршака и потребовал за предотвращение трагедии десять миллиардов долларов.

Для проверки информации по указанным адресам были направлены сотрудники правоохранительных органов, которые не нашли ничего подозрительного при обследовании зданий.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложного сообщение об акте терроризма») УК РФ и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Он полностью признал вину.

Ранее Кореновский районный суд оштрафовал 16-летнего студента, который позвонил в экстренные службы и в шутку пригрозил «расстрелять весь техникум».

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Источник — lenta.ru
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