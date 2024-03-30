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В стране и мире

В российском городе мужчина угрожал детям из-за песни на украинском языке

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В Ростовской области мужчина напал на двух школьниц, слушавших украинскую песню. Об этом сообщает издание «RostovGazeta».

Инцидент произошел в городе Батайск. Отмечается, что девочки находились на улице одни, когда к ним подошел мужчина и начал им угрожать. Россиянина возмутило, что дети слушают песню на украинском языке. Он начал обвинять школьниц в экстремизме, а когда те попытались убежать, последовал за ними.

Девочки смогли добежать до дома подруги, где за них заступилась ее мать.

«Детям 9 и 10 лет! Включили музыку, которая вам не понравилась, и стали экстремистами!» — возмутилась она, пытаясь вразумить мужчину. Женщина объяснила, что школьницы не знали, что песня украинская.

Ранее жительницу Москвы наказали за вышивку с сине-желтым цветком на рюкзаке, которую сделал ее ребенок. Согласно определению суда, женщина демонстрировала пассажирам метро в вагоне поезда на станции «Шаболовская» «прикрепленный на лямке сумки цветок под названием "Незабудка", имеющий цветовую гамму флага Украины».

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Источник — lenta.ru
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