Более 60 погибших, оружие и множество патронов. Следственный комитет показал место теракта в «Крокус Сити Холле»

23.03.2024 | 09:56

Следователи, криминалисты и эксперты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России опубликовал видео с места теракта, на кадрах — тела погибших, множество патронов и оружие, с которым террористы напали на посетителей концертного зала.

Возбуждено уголовное дело о теракте, расследование на месте теракта координирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Следственный комитет сообщил о более чем 60 погибших

Следственный комитет предварительно установил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.

Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться.

До этого Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Среди них семеро детей. В ведомстве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Следовали изъяли вещдоки с места преступления и показали, чем были вооружены террористы

Следователи осмотрели место преступления, изъяли вещественные доказательства для дальнейшего проведения экспертиз.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические.

Следственный комитет также изымает записи с камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств теракта.

СК РФ показал на видео оружие террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле». На кадрах, распространенных ведомством, виден автомат камуфляжной расцветки, магазины к нему, патроны, в том числе не отстрелянные, нагрудные разгрузки.

На месте теракта следователи нашли карабин Сайга TR3, а также перевязанные изолентой магазины под патроны двух калибров: 5,45 для Сайги и 7,62 для автомата Калашникова.

До этого Shot сообщал, что открывшие стрельбу в «Крокус Сити Холле» были вооружены различными модификациями охотничьих ружей. Среди вооружений названы карабины «Вепрь» и «Сайга» с 12-м и 410-м калибрами.

Следственный комитет высказался о судьбе террористов

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко ответила на вопрос, что произошло с террористами, атаковавшими концертный зал, пойманы ли они.

«Пока это преждевременная информация», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее появились первые сведения о лицах, атаковавших «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По информации «Коммерсанта», террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

Позднее появилось первое фото террористов. На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле. Две машины, по предварительной информации, объявили в розыск.

СК не подтвердил обнаружение взрывного устройства на теле погибшего в «Крокусе»

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко опровергла информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших в «Крокус Сити Холле».

«Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших», - сказала Светлана Петренко.

Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство на теле одного из погибших, которых переносили в зал для осмотра и опознания, обнаружил врач. Прибор был похож на кардиомонитор, но насторожил медика, он был обвязан скотчем, а на торсе мужчины находился чем-то заполненный пояс. Саперы определили, что это было именно взрывное устройство.

Shot уточнил, что СВУ нашли при осмотре тел, которые привезли из концертного зала в оперштаб на автобусе, территорию оцепили. Личность погибшего не установлена.

Путину доложили о ходе расследования

Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе российского лидера.

Доклад также представил глава МЧС Александр Куренков. Он рассказал о мерах, принятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим.

«Владимир Путин провел разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта», - сообщила пресс-служба президента России.

Путин пожелал выздоровления пострадавшим из-за теракта, а также выразил благодарность медикам.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Около 01:00 23 марта огонь был локализован. Площадь пожара достигла 12900 квадратных метров. У здания комплекса обрушилась крыша.

Около 4:30 утра губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что возгорание ликвидировано. Все пострадавшие в результате при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были эвакуированы.

Видео СК РФ.