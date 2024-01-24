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В стране и мире

Стало известно о десятках людей на упавшем под Белгородом Ил-76

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На борту военного самолета Ил-76, который разбился под Белгородом, по предварительным данным находились 63 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Другой информации о людях на данный момент нет.

О ЧП стало известно 24 января. Собеседник Telegram-канала «112», знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в Корочанском районе.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район.

Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.

Источник видео - t.me/bazabazon.

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Источник — lenta.ru
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