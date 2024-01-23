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В стране и мире

Мучившаяся 12 лет из-за ошибки хирургов россиянка засудила больницу

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В Ярославле бывшая пациентка городской клинической больницы, мучившаяся 12 лет из-за ошибки хирургов, засудила медицинское учреждение за забытый в ее животе предмет. Об итогах судебного разбирательства сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

После проведенной в 2009-м году операции россиянка жаловалась на боль в боку. «Все 12 лет бок болел каждый день, бывало, что приходилось пить таблетки, делать обезболивающие уколы», — пояснила женщина.

Все это время медики не могли установить причину боли. Ее источник был выявлен только в 2021-м году, когда женщине сделали томографию. Оказалось, что в ее брюшной полости была дренажная трубка, оставшаяся там после операции.

По словам адвоката россиянки, больница и лечащий врач не признали своей вины в случившемся. Суд частично удовлетворил требования женщины, взыскав в ее пользу 700 тысяч рублей.

Ранее житель Волгограда выиграл суд у местной больницы за ложно диагностированное ему онкологическое заболевание. Узнав о диагнозе, мужчина, жена которого в тот момент находилась на третьем месяце беременности, провел дополнительные исследования. В результате удалось установить, что он полностью здоров.

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Источник — lenta.ru
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