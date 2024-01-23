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Эксперты призвали отмыть губки для мытья посуды для повторного использования

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Домохозяйкам рекомендовали отмыть загрязнившуюся губку для мытья посуды, используя раствор отбеливателя. Таким советом поделились эксперты «БелНовостей».

Для изготовления раствора необходимо налить примерно четыре литра чистой воды в емкость, затем добавить стакан отбеливателя.

Раствор необходимо размешать, затем поместить в него губку на пять минут.

После этого губку нужно тщательно вымыть проточной водой. Необходимо дождаться, когда вода станет полностью прозрачной. После этого губку можно использовать повторно.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать кислое молоко для выведения пятен с одежды. Эксперты объяснили, что молоко поможет не только избавиться от трудновыводимых пятен, но и убрать желтизну и серость вещей, а также избавить их от застиранного вида. Для стирки необходимо замочить белье в растворе кислого молока на час.

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Источник — lenta.ru
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