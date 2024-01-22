В России столкнулись с последствиями запрета импортных семян

22.01.2024 | 16:56

Астраханская и Волгоградская области, два крупных региона-производителя овощей, пожаловались на нехватку импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прошедшее в Минсельхозе совещание у директора департамента растениеводства Романа Некрасова.

Информацию о совещании также подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей. Представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77 процентов, в случае с семенами томата обеспеченность составляет около 70 процентов.

Не хватает семян, по данным источника, крупнейшему заводу по производству томатной пасты в регионе - предприятия АПК «Астраханский». В Волгоградской области заявили, что регион обеспечен семенами моркови и лука только на 20 процентов. Поставщики из Франции и Венгрии не ответили на заявки о поставках семян.

Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев подтвердил нехватку семян томатов, возникшую из-за запрета на ввоз в Россию голландского посадочного материала, пояснил Зайцев. Запрет ввел в 2023 году Россельхознадзор, у которого были претензии к качеству голландских семян.

При этом, добавил гендиректор АПК, отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет, а закупить нужное количество материала у других поставщиков трудно. «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя - у них их просто нет», - заявил Зайцев, предсказывая уменьшение урожая томатов в 2024 году.