Россиянин сообщил в полицию о летящей на Украину «заминированной жене»

22.01.2024 | 12:07

В Красноярском крае задержали россиянина, решившего сорвать вылет жены ложным заявлением в полицию. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, подозреваемый сообщил полицейским, что его жена якобы со взрывчаткой находится в терминале аэропорта Емельяново и собирается попасть на Украину через Москву.

Полиция задержала женщину, но не обнаружила при ней взрывчатки. Та пояснила, что виной всему ревность бывшего сожителя. После расставания она решила отправиться в зону СВО к служащему там бывшему мужу, но брошенный мужчина решил таким образом сорвать ее планы.

Через два дня после инцидента силовики нашли и задержали россиянина в Абакане. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

25 декабря 2023 года в Красноярском крае сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в 350 сообщениях о ложном минировании по всей России.