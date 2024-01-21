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В стране и мире

В России назвали самые подешевевшие в 2023 году продукты

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Лидерами по снижению цен в России в 2023 году назвали гречку (18,8 процента), картофель (15,8 процента) и овсянку (9,6 процента), пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В пятерку наиболее подешевевших товаров попали также градусники (7,2 процента) и телевизоры (6,4 процента).

В целом в прошлом году в стране подешевел каждый десятый товар, правда стоимость примерно половины из них упала менее чем на процент.

Помимо этого, ниже официальной инфляции, составившей 7,4 процента, подорожали такие популярные продукты, как пельмени (3,8 процента), мороженое (3,3 процента) и йогурты (1,3 процента).

Главным событием на потребительском рынке в 2023 году стало резкое подорожание куриных яиц, составившее в итоге более 60 процентов. Чтобы переломить тенденцию власти в том числе обнулили таможенные пошлины на ввоз продукта из дружественных стран. В итоге в середине января цены на яйца снизились (на 0,2 процента) впервые с июня прошлого года.

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Источник — lenta.ru
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