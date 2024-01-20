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В стране и мире

Выброшенного российской проводницей из поезда кота нашли мертвым

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Кота Твикса, которого российская проводница выбросила из вагона поезда, передали хозяевам мертвым. Об этом сообщила «Известиям» хозяйка питомца Ольга Кудряшова.

«Мне только что привезли мертвого кота. Не могу сейчас говорить», — рассказала она. В свою очередь волонтеры, которые вели поиски животного, уточнили, что труп нашли в снегу недалеко от железной дороги.

Ранее в РЖД заявили, что проведут служебное расследование и дадут соответствующую оценку действиям работника.

«Мы приносим извинения пассажиру за произошедшее. Сделаем все возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — заключили там.

19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели. К поискам подключили местных волонтеров. За нахождение питомца назначили вознаграждение — 30 тысяч рублей. Также хозяин кота обратился за помощью в транспортную полицию.

Фото Елены Фроловой, «Злой кировчанин».

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Источник — lenta.ru
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