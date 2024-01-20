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В стране и мире

В России призвали ограничить объем питьевой воды на человека пятью литрами

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В России предложили ограничить объем ежедневного потребления питьевой воды на каждого человека пятью литрами. К введению таких мер призвала исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, пишет aif.ru.

Идея состоит в том, чтобы оставить каждому жителю страны по пять литров питьевой воды в день, а все остальное, что течет из крана, будет пригодно для использования лишь в хозяйственных целях. По словам эксперта, в соответствии с нынешними требованиями, вся вода из водопроводных кранов должна быть питьевого качества. При этом из-за неодинакового количества водных ресурсов и степени загрязненности источников воды в различных регионах довести воду до необходимых параметров стоит очень дорого, однако сделать это для всего объема расходуемой населением воды удается не всегда.

В связи с этим Довлатова призвала внести изменения в законодательство, которые позволят доводить до стандартов СанПиН только часть поступающей по водопроводу воды, которая впоследствии будет использоваться для питья и приготовления пищи, с помощью локальной доочистки. Технически это можно будет организовать либо с помощью установки соответствующей системы сразу для всего дома, проложив еще один стояк с трубой, либо для каждой квартиры отдельно за счет фильтра на кухне. Третий вариант, предложенный Довлатовой, — поставить в подъезде аппарат, из которого жильцы дома смогут набирать себе идеально чистую воды для питья и готовки.

В данный момент по нормативу на каждого россиянина в день положено по 210 литров горячей и холодной воды, тогда как фактическое потребление составляет около 130 литров на человека. Довлатова считает, что в некоторых регионах, где трудно или слишком дорого довести до нужных стандартов весь объем воды, стоит сосредоточиться на пяти питьевых литрах и максимально очищать их, тогда как остальной объем необходимо сделать просто безопасным, чтобы им можно было мыть руки, стирать и принимать душ без малейшего ущерба для здоровья или состояния техники. Она убеждена, что подобные меры будут наиболее актуальны для Калмыкии, части Крыма, Дагестана, Курганской и Волгоградской областей.

Некоторые из опрошенных экспертов назвали инициативу полезной и отметили, что при ее принятии качество питьевой воды не снизится. При этом размер платы за воду может даже уменьшиться за счет небольшого снижения требований к «технической» водопроводной воде.

Противники идеи Довлатовой уверены, что в случае появления «третьего крана» питьевая вода из него будет стоить дороже, чем из крана с «обычной» водой, и в результате малоимущие и жадные граждане попросту рискуют отравиться или заболеть, потребляя воду из более «дешевого» крана.

Ранее в январе депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил повысить тарифы ЖКХ, чтобы решить проблему коммунальных аварий.

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Источник — lenta.ru
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