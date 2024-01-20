Сдерживающих чихание людей предупредили об опасных последствиях

20.01.2024 | 13:21

Если сдерживаться при чихании, можно столкнуться с несколькими опасными последствиями, предупредил Роспотребнадзор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства «Санпросвет».

Сдерживающих дыхание при чихании людей предупредили, что при этом есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, испытывать головную боль.

Специалисты объяснили, что высокое давление в дыхательных путях потенциально может привести к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни.

Для правильного чиханья, добавили эксперты, необходим носовой платок из ткани или одноразовые бумажные салфетки, которыми нужно прикрыть нос и рот, а после выбросить и вымыть руки с мылом.

Ранее дерматовенеролог, косметолог Александра Филева предупредила о последствиях ношения узких джинсов. По ее словам, если часто и подолгу носить скинни, кровообращение в области малого таза и нижних конечностей может нарушиться, что может вызвать боль, чувство онемения и дискомфорта в ногах, покалывание в бедрах и икроножных мышцах.