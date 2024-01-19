В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

19.01.2024 | 11:10

Североатлантический альянс должен готовиться к полномасштабной войне с Россией. Конфликт может развернуться в ближайшие 20 лет, предупредил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, власти стран-членов альянса и гражданское население должны подготовиться к такому сценарию и возможному призыву на военную службу. Мирное существование, указал Бауэр, не является само собой разумеющимся.

«Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет», - Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО.

Глава военного комитета призвал страны НАТО модернизировать промышленность, чтобы в случае конфликта иметь возможность производить оружие и боеприпасы быстрее. В своей речи адмирал также похвалил Швецию за обращение к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением в альянс.

Германия предупредила о вероятности войны с Россией

Как указал министр обороны ФРГ Борис Писториус, немецкие эксперты считают, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет. «Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии», — сказал глава ведомства.

Между тем издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написало, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

В то же время в немецком оборонном ведомстве объяснили, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин напомнил, что военный блок обещал не расширяться «ни дюйма на восток», однако реальность показала обратное. Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО, заверил глава государства. В то же время численность войск Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе увеличивается, указал Путин.

Ранее Путин также назвал полной чушью утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО. «Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — высказался он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг между тем призывал альянс готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. При этом он не смог спрогнозировать, насколько долго будет тянуться противостояние, поскольку Североатлантический альянс, по его словам, «всегда ищет возможности, чтобы вернуться к ситуации, где есть место лучшим отношениям».