Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 янв 2024|17:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

За потерянную российскими учеными опасную радиоактивную капсулу объявили награду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За потерянную группой исследователей в Иркутской области капсулу с находящимся внутри радиоактивным источником цезий-137 объявили награду. Об этом сообщил гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов, чьи слова приводит РБК.

К поискам привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием. Также на данный момент проходят следственные мероприятия.

Шарипов уточнил, что это первый подобный инцидент в компании, и добавил, что нашедшему контейнер предприятие выплатит 200 тысяч рублей.

В свою очередь руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова отметила, что контейнер был потерян во время поездки группы ученых в неблагоприятных погодных условиях.

Об инциденте стало известно 17 января. Ученые двигались к месторождению из Усть-Кута с 12 по 13 января. Они взяли с собой опасный радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Он представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец, которая упакована в специальной защитный короб. Капсула с цезием-137 находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте