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В стране и мире

Россиянин накормил сына домашними котлетами и лишился ребенка из-за одной ошибки

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Житель Красноярского края лишился сына, перед этим накормив его непригодными к употреблению домашними котлетами. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчина с женой делали фарш сами. Чтобы сохранить цвет мяса, они использовали нитритную соль, превысив допустимую норму в 100 раз.

Пищу с этой добавкой нельзя жарить, поскольку при этом выделяются опасные вещества - нитрозамины.

Мальчика с симптомами отравления доставили в фельдшерский акушерский пункт, однако спасти его не удалось. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье два школьника попали в больницу после того, как они съели шоколад. Ученикам стало плохо после перемены. Еще одной девочке оказали помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась.

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Источник — lenta.ru
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