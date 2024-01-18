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В стране и мире

НАТО отработает «начало третьей мировой войны» во время крупнейших учений

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НАТО проведет крупнейшие учения в истории Steadfast Defender, имитируя начала третьей мировой войны. Детали предстоящих маневров сообщает испанское издание ABC.

В учениях примут участие более 40 тысяч военных стран Североатлантического альянса, а также солдаты из Швеции. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики.

Военнослужащие отработают действия в случае предполагаемого нападения на члена НАТО вымышленного врага под названием Оккасус.

В альянсе заявили, что учения должны стать «ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты ценностей».

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон направит 20 тысяч солдат на учения НАТО. Как сообщается, в первой половине 2024 года военнослужащие разместятся по всей Европе для участия в маневрах.

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Источник — lenta.ru
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