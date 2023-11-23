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В стране и мире

Турчак предложил улучшить меры соцподдержки добровольцев СВО

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Рабочая группа по вопросам СВО направила в очередном докладе президенту новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

Рабочая группа создана по распоряжению Президента РФ. Ее возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы входят представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы и предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе - бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибших участников СВО получать единовременные региональные выплаты по месту жительства; сохранение номеров мобильной связи за участниками СВО, даже неиспользуемых долгое время; совершенствование системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей справляется не полностью).

Теперь группа разработала еще ряд предложений по поддержке участников спецоперации.

«В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода отпуск на работе; разрешение членам семей участников СВО по доверенности оформлять для них регистрацию по месту жительства», - говорится в документе.

Помимо этого, предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение, а также внеочередное прохождение комплексной реабилитации для бойцов, получивших травму, ранение, контузию или инвалидность.

Андрей Турчак отметил, что особого внимания требует не только обеспечение участников спецоперации техническими средствами реабилитации, но и оказание медицинских реабилитационных услуг, таких как массаж, физиопроцедуры, лечебная физкультура.

«Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», - пояснил глава рабочей группы. Он предложил поручить Правительству РФ внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи.

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