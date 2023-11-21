Сетевое издание|18+|Вторник|21 ноя 2023|15:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В ГИБДД разъяснили условия наступления ответственности за летние шины зимой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Административная ответственность за езду на летних шинах зимой будет наступать не во всех случаях.

Особенности правоприменения вступившего в силу 1 сентября 2023 года постановления правительства разъяснил «Ленте.ру» старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

По его словам, с 1 декабря водителей не будут в обязательном порядке наказывать за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). КоАП предусматривает замену административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, отметил старший инспектор.

Белан отметил, что вне зависимости от сезона россияне могут ездить на шинах-«липучках», хотя эксплуатация таких шин в летнее время и сократит срок их службы. При этом то, какая резина была установлена на автомобиле, будет учитываться даже в случае мелкого ДТП, добавил он.

Ранее адвокат Татевик Чугурян предупредила автомобилистов о риске штрафов за летнюю резину. Она отметила, что новая редакция Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения содержит более конкретные требования к владельцам транспортных средств.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте