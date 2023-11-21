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В стране и мире

У российских студентов отобрали электронные сигареты и отправили в зону СВО

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В Самаре у студентов отобрали использованные электронные сигареты для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно «Подъему».

Как пояснили изданию в военном учебном центре российского университета, элементы устройств необходимы для сбора беспилотных летательных аппаратов. В вузе заверили, что студенты принимают участие в акции добровольно.

«У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы. Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника, поэтому мы занимаемся этим», — отметили в пресс-службе самарского университета.

В учебном центре подчеркнули, что регулярно отправляют гуманитарную помощь российским военнослужащим. Бойцам высылают различные теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, а также вооружения, добавили в вузе.

Ранее студент НИУ ВШЭ Максим рассказал о причинах стать добровольцем на спецоперации. Россиянин отметил, что родственники его не отговаривали от поездки. Молодой человек признался, что снова планирует отправиться в зону боевых действий.

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Источник — lenta.ru
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