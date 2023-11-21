Сетевое издание|18+|Вторник|21 ноя 2023|15:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Возможная отмена обязанности автомобилистов предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства (соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума) может привести к возвращению в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах, заявили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Чтобы избежать реализации сценария, который предрекли страховщики, они предлагают сохранить контроль, осуществляя его при помощи фотофиксации. В РСА уточнили, что запуск такого механизма должен произойти одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО.

Депутаты 7 ноября одобрили законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля.

Согласно действующему законодательству, страховку новый владелец авто должен приобрести до его регистрации, но не позднее чем через 10 дней после покупки машины.

Ранее стало известно, что россиянам разрешили заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Возможность соглашений, действующих в течение года или нескольких месяцев, также сохраняется.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте