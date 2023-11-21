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В стране и мире

Импортные ноутбуки и смартфоны сделают менее доступными для россиян

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К концу следующего года в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники - ноутбуков, планшетов и смартфонов. Инициативу, предложенную на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, поддержал Минпромторг, пишет «Парламентская газета».

Мера будет действовать по аналогии с утильсбором на импортные автомобили. Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет для дальнейшего развития отечественного производства, что поможет избавиться от иностранных конкурентов на рынке.

В первый год планируется взимать дополнительную плату только с импортного оборудования, а во второй год - с импортного и отечественного. Для отечественной электроники утильсбор будет существенно ниже импортных аналогов, обещают власти.

По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, отрасль заинтересована во введении утильсбора. «Сама по себе идея хорошая, и в сфере автомобильной промышленности, например, утильсбор себя отлично показал», - заявил он.

В то же время россияне жалуются, что с новыми правилами утильсбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей покупка машины стала куда менее доступной, чем раньше.

Разовый платеж за будущую утилизацию техники подняли в августе 2023 года. За каждый автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров покупателю придется заплатить 844 тысячи рублей, за транспортное средство с двигателем объемом от 3 до 3,5 литра - 970 тысяч рублей, более 3,5 литра - 1,25 миллиона рублей.

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Источник — lenta.ru
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