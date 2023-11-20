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В стране и мире

Россиянин час бегал от полиции по проводам между крышами домов и попал на видео

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В Орске Оренбургской области местный житель, предположительно, в состоянии наркотического опьянения больше часа бегал от спасателей и полиции по электропроводам, натянутым между крышами жилых домов.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое опубликовал «Подъем» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина идет по натянутому проводу на высоте больше двух этажей. Снизу стоят прохожие и спасатели. Инцидент произошел в ночь на 18 ноября на улице Горького.

Как рассказали изданию в городской Службе спасения, мужчину пытались поймать на крышах четырех домов.

«Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки вскроем, он уже на другое здание убежал, — сказал собеседник журналистов. — И так мы гонялись за ним в третьем часу ночи, прыгали-скакали»

По его словам, россиянин был босиком и без перчаток. В погоне за ним участвовали три наряда полиции и спасатели. На одном из домов нарушителя удалось задержать, его передали в скорую помощь.

«Ему примерно 20 лет. Откуда столько сил у него? Как нам сказали, он был под препаратом каким-то, типа соль», — сказали в службе спасения.

Ранее в Приморье голый сын экс-прокурора города Артема Роман Вислобоков разделся догола и устроил погром в кафе на автозаправочной станции. После этого обнаженный мужчина вышел на улицу и начал бегать по дороге.

Источник видео - t.me/pdmnews.

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Источник — lenta.ru
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