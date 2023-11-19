Россиянам стало сложнее получить загранпаспорт

19.11.2023 | 09:14

В России стало сложнее получить загранпаспорт - пошлины на выдачу документа выросли на 20 процентов. Соответствующий законопроект приняла в третьем чтении Госдума, сообщает РИА Новости.

Пошлина на выдачу ряда документов изменится с 1 июля 2024 года. Стоимость получения загранпаспорта нового образца (с электронным носителем информации) вырастет с 5000 до 6000 рублей. Для детей младше 14 лет цена изменится с 2,5 до 3000 рублей. Проездной документ для беженцев и сбор за регистрацию иностранца по месту жительства подорожают с 350 до 420 рублей.

Также, согласно опубликованному законопроекту, пошлина за выдачу приглашения на въезд в страну вырастет с 800 до 960 рублей, а вида на жительство - с 5000 до 6000 рублей. Получить разрешение на временное проживание также обойдется дороже, госпошлина на услугу увеличится с 1,6 до 1,92 тысячи рублей. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников подорожает с 10 до 12 тысяч. Получить работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, получить или выйти из российского гражданства обойдется на 700 рублей дороже - 4,2 тысячи рублей.

В конце января жители некоторых регионов России пожаловались на невозможность получить загранпаспорт нового поколения сроком действия десять лет. Выдачу документов нового формата приостановили со стороны «Гознака» до второй половины марта 2023 года по техническим причинам.

После этого российская компания «Микрон», выпускающая чипы для загранпаспортов нового типа, заявила о необходимости перестроить график производства и поставок в связи с кратно выросшим спросом на продукцию.

В 2022 году в России выдали более 5,4 миллиона загранпаспортов (плюс 40 процентов в годовом выражении). В 2022-м граждане оформили 5 миллионов 413 тысяч 374 загранпаспорта, а в 2021 году - 3 миллиона 892 тысячи 586.