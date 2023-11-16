Сетевое издание|18+|Четверг|16 ноя 2023|14:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Вернувшийся с СВО россиянин избил семейную пару после урока мужества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Аткарска Саратовской области, вернувшийся из зоны спецоперации (СВО), провел «Урок мужества» в местной школе, а спустя несколько часов жестоко избил семейную пару. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Виктор Елин.

Он заверил, что за нападение на мужчину и женщину российский военнослужащий ответит по закону.

«Справедливое и беспристрастное расследование этого дела - в интересах всего нашего города. Улицы Аткарска должны быть безопасными для жителей в любое время суток - такая задача отдела МВД», - указал глава.

По данным Елина, пострадавшим от действий бойца оказали всю необходимую медицинскую помощь.

За несколько часов до избиения военный был в местной школе, где общался с детьми. Тогда администрация Аткарского района отчиталась во «ВКонтакте» о том, что «настоящие герои живут рядом», а «мужество, храбрость, любовь к Родине - это качества патриота и настоящего гражданина России». Впоследствии пост был удален, выяснили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Смоленске толпа избила приехавшего в отпуск из зоны спецоперации военного из-за девушки. Сотрудникам полиции позже удалось задержать трех нападавших. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте