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В стране и мире

В России назвали размер зарплаты Деда Мороза

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Желающим поработать Дедом Морозом в новогодние праздники россиянам предлагают зарплату от 35 до 150 рублей. Об этом говорится в исследовании центра «Зарплата.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уровень заработка будет зависеть от количества отработанных смен. В Новосибирске Дед Мороз за новогодние праздники может заработать до 150 тысяч рублей. В Москве за смены с 15 декабря по 9 января предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. В Уфе за работу с 22 декабря по 31 декабря включительно готовы заплатить до 70 тысяч рублей.

В обзоре говорится и о других вакансиях на новогодние праздники. Например, художнику-резчику за изготовление ледовых композиций предлагают зарплату до 150 тысяч рублей. Кандидату желательно иметь художественное образование или портфолио. Отмечается, что резчик будет работать на улице.

Также в Москве появилась вакансия водителя ледоразливочного комбайна с зарплатой до 75 тысяч рублей. Специалисту нужно будет готовить лед к проведению тренировочных игр и соревнований. В его обязанности будет входить выравнивание льда, очистка ледовой арены от снега, проверка толщины и температуры покрытия. В Уфе администратору на каток в Гостиный двор предлагают до 45 тысяч рублей. Сотрудник будет работать с кассой, выдавать коньки и составлять отчеты. Компания обеспечит питанием и трансфером до рабочего места.

В Архангельске для работы в «сказочной резиденции» ищут актеров на роли Бабы Яги, Северного ветра, Лешего и Василисы Премудрой. Артисты будут участвовать в экскурсиях, костюмированных развлекательных мероприятиях, ярмарках и мастер-классах. Предлагаемая зарплата - до 40 тысяч рублей.

В Кузбассе открыта вакансия сезонного приемщика пункта проката в уличную точку ледового дворца за 34,4 тысячи рублей. Сотрудник будет выдавать и принимать спортивный инвентарь.

Ранее член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин дал россиянам советы о том, как найти работу с окладом более 100 тысяч рублей. По его словам, соискателям стоит присмотреться к востребованным в их регионах сферам.

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Источник — lenta.ru
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