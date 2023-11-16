Сетевое издание|18+|Четверг|16 ноя 2023|17:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Госдума утвердила увеличение МРОТ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 16 242 рублей до 19 242 рублей (на 18,5 процента), сообщает «Интерфакс».

Таким образом, этот важный для экономики страны показатель, от которого зависит размер пособий по беременности и родам, больничных и других выплат, вырастет с 1 января 2024 года ровно на три тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Помимо этого, согласно утвержденному решению, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно будет составлять не менее 48 процентов, тогда как до сих пор оно устанавливалось на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Накануне, 15 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. К нему депутаты совместно с правительством подготовили более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россиян предупредили о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте