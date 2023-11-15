Wildberries пересмотрел правила работы после проверки Генпрокуратуры. Что изменится для покупателей?

15.11.2023 | 17:54

Генеральная прокуратура России завершила проверку интернет-магазина Wildberries. По ее результатам компания внесла изменения, регламентирующие взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

Изменения затронули 20 правил в работе с клиентами

Теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.

Помимо этого Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. В дополнение маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

Проверку маркетплейса организовали по поручению генпрокурора

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора России Игоря Краснова. Он поручил проверить компанию из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров. Этому предшествовало совещание представителей Генпрокуратуры, Wildberries и банков.

Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard

С 9 октября 2023 года Wildberries ввел комиссию в три процента от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников объяснил, что доля является вознаграждением банку, осуществляющему обработку платежа, поскольку у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по ним.

«Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте маркетплейса», - Дмитрий Колесников, директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries.

Тогда же глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратил внимание, что в российском законодательстве нет положений, которые бы запрещали продавцу или маркетплейсу устанавливать разные цены в зависимости от способа безналичной оплаты. По его словам, существуют следующие условия — компании обязаны использовать национальные платежные инструменты, и им запрещено давать потребителям скидку за оплату наличными.