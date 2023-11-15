Власти российского региона захотели наказывать жителей за склонение к абортам

15.11.2023 | 14:22

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области захотели ввести штрафы за склонение к аборту. Текст законопроекта опубликован на сайте регионального парламента.

Под склонением к аборту в документе понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности. Субъектом правонарушения в случае принятия закона будет считаться врач, а также иные лица, которым в соответствии с законом могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины.

Нарушение повлечет за собой административную ответственность в соответствии с региональным законодательством. О какой именно ответственности может идти речь, в документе не уточняется.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, регионы могут самостоятельно устанавливать наказание за совершение административных правонарушений в виде предупреждения или административного штрафа.

В ноябре частные клиники Крыма отказались от проведения абортов. Также от проведения абортов отказались частные клиники Курской области.