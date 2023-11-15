Власти российского региона захотели наказывать жителей за склонение к абортам

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области захотели ввести штрафы за склонение к аборту. Текст законопроекта опубликован на сайте регионального парламента.
Под склонением к аборту в документе понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности. Субъектом правонарушения в случае принятия закона будет считаться врач, а также иные лица, которым в соответствии с законом могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины.
Нарушение повлечет за собой административную ответственность в соответствии с региональным законодательством. О какой именно ответственности может идти речь, в документе не уточняется.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, регионы могут самостоятельно устанавливать наказание за совершение административных правонарушений в виде предупреждения или административного штрафа.
В ноябре частные клиники Крыма отказались от проведения абортов. Также от проведения абортов отказались частные клиники Курской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀