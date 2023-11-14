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В стране и мире

Россиян предупредили о риске сохранения выписанных ГИБДД штрафов после их оплаты

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При оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения необходимо указать в квитанции номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН). Разъяснение Девятого кассационного суда общей юрисдикции приводит «Российская газета».

В противном случае штрафы будут считаться непогашенными, а не указавшие необходимые данные россияне - должниками.

В обзоре судебной практики было приведено дело жителя Приморья, который оплатил штраф ГИБДД без указания номера постановления и УИН. Через некоторое время судебные приставы произвели списание по штрафу, который числился непогашенным.

Заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов и беседе с изданием назвал отсутствие в квитанции номера постановления и УИН распространенной ошибкой граждан при онлайн-оплате штрафов. Указывать УИН или номер постановления в поле «назначение платежа» необходимо для его точной идентификации, добавил юрист.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал об ответственности за езду с неисправной антиблокировочной системой тормозов (ABS). Он напомнил, что машину с неисправной ABS могут снять с регистрационного учета.

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Источник — lenta.ru
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