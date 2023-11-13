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В стране и мире

В России усомнились в обоснованности роста цен на новогодние подарки

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Партия ЛДПР направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение обратить внимание на стоимость детских новогодних подарков в России и проверить обоснованность роста цен на них. Письмо подписал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

В обращениях, поступающих в партию, россияне делятся переживаниями по поводу возможного роста цен на билеты на новогодние мероприятия и подарки для детей. В связи с этим Слуцкий попросил руководителя ФАС Максима Шаскольского проверить хозяйствующих субъектов, ответственных за проведение таких мероприятий, на наличие признаков ограничения конкуренции.

О том, что цены на подарки и праздники изменились, говорят и публикации в СМИ, добавили в ЛДПР. За этим может стоять нарушение запрета на соглашения, ограничивающие конкуренцию, со стороны хозяйствующих субъектов, заключили в партии.

Ранее в России оценили изменение цен на мандарины к Новому году. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, в декабре в страну ввезут новые партии фруктов, однако их серьезного удешевления россиянам в этом году ждать не стоит.

На ситуации сказался сразу ряд факторов: снижение урожайности в нескольких странах, рост цен на логистику, а также палестино-израильский конфликт, пояснил он.

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Источник — lenta.ru
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