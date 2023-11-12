Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 ноя 2023|10:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России аэропорты захотели ремонтировать за счет пассажиров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Региональные аэропорты захотели развивать инфраструктуру аэродромов за счет дополнительного сбора с пассажиров. Подробности об инициативе выяснил «Коммерсантъ».

Холдинги «Аэропорты регионов» (включает авиагавани Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова) и «Новапорт» (аэровокзалы Новосибирска, Калининграда) предложили обновлять инфраструктуру с помощью льготных кредитов на 25-30 лет из средств Фонда национального благосостояния.

Как пишет издание, возвращать деньги за ремонт планируется за счет введения сбора с пассажиров в размере трех-пяти процентов от стоимости билетов. Средства предполагается тратить на восстановление взлетно-посадочных полос и других принадлежащих государству аэродромных объектов.

Известно, что по завершении федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» в 2024 году на эти цели в бюджете предусмотрено на 22 процента меньше средств, чем планировалось, а на последующие годы деньги вообще не выделены. В Минтрансе уточнили, что механизмы предоставления средств пока обсуждаются, а перекладывать расходы на путешественников в ведомстве сочли недопустимым.

Ранее стало известно, что Росавиация получит 1800 самолетов и вертолетов отечественного производства к 2030 году. Специалисты уже работают над сертификацией новых самолетов Sukhoi Superjet, «Байкал» и других.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте