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В стране и мире

На ОГЭ по математике разрешили калькулятор

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Калькулятором официально разрешили пользоваться школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Об этом говорится в приказе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений.

Из документа следует, что ученик может использовать на экзамене калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, линейку без содержания справочной информации и компонентами, которые будут выданы с контрольными измерительными материалами.

В общей сложности за работу можно получить максимально 31 балл.

31 октября сообщалось, что в части регионов России наблюдается нехватка учителей математики и русского языка. В Минобразования Челябинской области объяснили дефицит образовательных работников по русскому и математике тем, что сдача этих предметов на ОГЭ и ЕГЭ является обязательной.

Рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения - так считают в Калужской области и Пермском крае.

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Источник — lenta.ru
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