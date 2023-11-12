На ОГЭ по математике разрешили калькулятор

Калькулятором официально разрешили пользоваться школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Об этом говорится в приказе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, опубликованном на сайте Федерального института педагогических измерений.
Из документа следует, что ученик может использовать на экзамене калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, линейку без содержания справочной информации и компонентами, которые будут выданы с контрольными измерительными материалами.
В общей сложности за работу можно получить максимально 31 балл.
31 октября сообщалось, что в части регионов России наблюдается нехватка учителей математики и русского языка. В Минобразования Челябинской области объяснили дефицит образовательных работников по русскому и математике тем, что сдача этих предметов на ОГЭ и ЕГЭ является обязательной.
Рост потребности в педагогах начальных классов связывают с увеличением численности населения - так считают в Калужской области и Пермском крае.
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